Kütahya’da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında, 138 bin 600 adet makaron, 610,3 kilogram tütün ile 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bir depoya operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 138 bin 600 adet boş ve dolu makaron, 610,3 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E. isimli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.