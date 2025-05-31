Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarmanın izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Jandarma Komutanlığı’nın il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 1 adet yılan kamera, 1 adet dürbün, 2 adet alan tarama çubuğu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayda 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA