Mersin’in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nin 63’üncüsü konserlerle renklendi.

Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda 3 gün sürecek olan Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nin 63’üncüsü başladı. Festivalin açılışına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mut Belediye Başkanı Murat Orhan’ında olduğu çok sayıda davetli ve ilçe sakinleri katıldı. Kayısı yeme yarışması ve dilek havuzuna kayısı dökümünün de yapıldığı festivalde Mut ve Makedonya halk oyunları ekipleri de yer aldı.

İlçe stadındaki konserde ilk olarak Mustafa Taş sahne aldı. Taş, stadyumu dolduran binlerce davetliyi sevilen türküleriyle coşturdu.

Konser arasında sahneye gelen Murat Orhan, "Bu yıl 63’cüsünü düzenlemiş olduğumuz Mut Kayısı, Kültür, Karacaoğlan ve sanat festivalimizi coşkulu bir şekilde inşallah kutlamaya başladık" dedi. Başkan sanatçıya plaket ve kayısı verdi.

Başkan Orhan’a teşekkür eden Taş ise "Aslında hangi nota aralığına konursa onun anahtarıdır. Bizde Başkanımıza bütün Mut Halkı adına ve kendi ekibimiz adına, sizlerin ve bugünün adına böyle bir anahtar armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Ardından yoğun alkış temposuyla sahneye çıkan Sefo, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Festivale yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Festivalin bugün gerçekleşecek bölümünde ise güreş müsabakalarının düzenlendiği akşam da konserlerle devam edileceği belirtildi.