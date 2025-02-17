Kütahya Belediyesi’nin, Kütahya Mevlana Araştırmaları Kültür Sanat Derneği ve Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneği’nin katkılarıyla düzenlediği "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan Tasavvuf Musikisi Konseri" ilgi gördü.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Evliya Çelebi Türk Müziği Topluluğu sahne alarak dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı.

Başkan Kahveci, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle vatandaşları bir araya getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak düzenlenen konser, izleyicilerden tam not aldı.