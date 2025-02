Kütahya’da "Spor Her Yerde" projesi kapsamında Halil Akkaş Spor Kompleksi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Vali Musa Işın, çocuklara hitaben, "Biz burayı sizin için yaptık, siz iyi ki varsınız, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu spor kompleksinde çok eğlenecek, çok keyifli vakitler geçireceksiniz. Bizler sizi çok seviyoruz, size başarılar diliyoruz. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum" dedi.

Vali Işın, "Spor Her Yerde Projesi kapsamında hizmete açılan bu spor kompleksinin yapılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise, "Bugün sizler için buradayız. Günümüze renk kattınız, günümüze keyif kattınız. Bu hizmetler sizler için. Bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sayın Valimize ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de, "Bu proje, sporun hayatımızın her alanına dahil olmasını sağlamak ve toplumun her kesimine ulaşmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında desteklerini her daim hissettiğimiz Sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Programın devamında, Vali Işın ve protokol üyeleri, minik öğrencilerle bir araya gelerek onlarla birlikte çeşitli spor aktivitelerine katılarak keyifli vakit geçirdi.