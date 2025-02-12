Sinop’un Boyabat ilçesinde köylüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Boyabat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Boyabat İlçe Müftülüğü, Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilyurt ve Sarıağaççayırı köylerinde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar, köy sakinlerine bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı ve bu tür sorunlarla karşılaşan bireylerin nasıl destek alabilecekleri hakkında bilgi vermeyi amaçladı. Boyabat’taki yerel kurumların ortaklaşa düzenlediği etkinlik, köy halkı tarafından ilgiyle takip edildi.