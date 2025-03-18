Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, gazilere ve şehit ailelerine takdim edilmek üzere Kütahya Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, düzenlenen törenle şehitleri ailelerine ve gaziye teslim edildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan, Şehit Mustafa Özkardeş’in ailelerine ve Gazi Uzman Çavuş Engin Ertuğrul’a Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, Vali Musa Işın tarafından tevcih edildi. Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, "Şehitlerimiz vatanımız için canlarını seve seve vermiştir. Bizler de bu vatan için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Törene, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.