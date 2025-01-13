Kütahya’da cezaevi firarisi olan bir şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Tedavi için Kütahya Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan hastaneye getirilen 45 yaşındaki Kamil U.’nun firar ettiği bilgisi, polis ekiplerini harekete geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı resmi ekipler, Hilalkent Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarda firari şahsı yakaladı. Yapılan UYAP ve GBT kontrollerinde, Kamil U.’nun "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın üzerinde yapılan aramada, "Blow Mini Mod 2003" ibareli, ruhsatsız bir tabanca ve bir boş şarjör ele geçirildi.

Kamil U. ve suç unsurları, gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken, ardından Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.