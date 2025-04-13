Kütahya’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı geniş katılımlı bir protesto yürüyüşü düzenlendi.

Kütahya Belediyesi önünden başlayan ve Zafer Meydanı’nda sona eren yürüyüşte katılımcılar, yürüyüş boyunca İsrail aleyhine sloganlar atıp tekbir getirerek tepkilerini dile getirdi. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi. Yürüyüş sonrası basın açıklamasını okuyan Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) Başkan Yardımcısı Mustafa Yenipazar, "7 Ekim 2023’ten bu yana işgalci İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. Şu ana kadar 50 binden fazla sivil şehit oldu, 115 binden fazla kişi ise yaralandı ya da sakat kaldı. Hayatını kaybedenlerin çoğu çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazetecilerden oluşuyor" dedi.

Protesto yürüyüşüne AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Avşarünal, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, KSBÜ Rektörü Ahmet Tekin, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, önceki dönem AK Parti Kütahya milletvekili Hasan Fehmi Kinay, önceki dönem Kütahya belediye başkanı Kamil Saraçoğlu, Doktor Öğretim Üyesi Amine Tuğ Kızıltoprak, 2023 YÖK Talebeye ve İlme Hizmet Ödülü sahibi Prof. Dr. Salih Tuğ, Diyanet Sendikası Şube Başkanı Ülfet Balon, Vakıflar Bölge Müdür Yarımcısı Muhammed Enes Çınar, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Enes Karadaş, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Köse, Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, Kütahya Muhtarlar derneği Başkanı İsmail Arı ve çok sayıda vatandaş katıldı.