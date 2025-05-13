Kütahya’da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 kişi tutuklandı.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık suçu ile aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kütahya ve değişik illerde yakalanan 9 kişi tutuklandı.

İl geneli ve il dışında değişik illerde bulunduğu tespit edilen aranan şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, 27 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan H.A. (26) isimli şahıs Eskişehir’de, 15 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.A. (37) isimli şahıs Manisa’da, 0-5 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan 7 şahıs ise Kütahya ve çevresinde yakalandı.

Aranan 9 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Kaynak: İHA