Kütahya’nın Simav ilçesinde Aile Destek Merkezinin (ADEM) açılışına katılan Kütahya Valisi Musa Işın, kadınların toplumun direği olduğuna ifade etti.

Kadınların istihdama ve üretime katılımını destekleyecek olan ADEM’in açılış törenine, Vali Musa Işın, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Akboğa, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Işın, kadının toplum içindeki önemine vurgu yaparak, aileyi koruma ve çocukları geleceğe hazırlama konularında devletin yürüttüğü çalışmalardan bahsetti. "Kadınlarımız bizim için çok kıymetlidir. Toplumun direği kadınlarımızdır" diyen Vali Işın, "Eğer kadınlarımızı ihmal edersek, hem çocuklarımızı hem de ahlaki ve inanç değerlerimizi kaybederiz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen Aileyi Koruma Eylem Planı bu anlamda büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kadın ve çocuklar üzerinden yürütülen istismar ve kültürel tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Vali Işın, "Bir toplumu yıkmak istiyorsanız kadınları kullanırsınız, bir toplumu ayağa kaldırmak istiyorsanız yine kadınlardan başlarsınız" dedi.

Vali Işın, Türkiye’nin son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her alanda büyük hizmetler kazandığını belirterek, "Ülkemiz güçlüdür, hükümetimiz çalışkandır. 5 yıldızlı hastanelerde 86 milyon insan ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. Bu, milletimizin gücünün bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

Kadınların meslek edinmesi, sosyalleşmesi ve çocukların korunmasına yönelik projelerin sürdüğünü belirten Işın, "Burası sadece bir meslek edinme merkezi değil, aynı zamanda bir sosyalleşme, dayanışma ve aileyi güçlendirme merkezidir. Merkezin kurulmasında emeği geçen tüm kurumlara ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.