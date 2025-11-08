Kütahya’da faaliyet gösteren Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC), Araştırmacı Öğrenci Programı kapsamında 15 lisans ve lisansüstü öğrenciye saha çalışmalarında kullanmaları için tablet hediye etti.

GRTC’de düzenlenen tablet dağıtım programına AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de katılarak, öğrencilerle bir araya geldi Programda konuşan GRTC yetkilileri, tabletlerin temininde destek sağlayan hayırseverlere teşekkür ederek, programa katılım gösteren milletvekillerine de minnettarlıklarını ifade etti.

GRTC Araştırmacı Öğrenci Programı bünyesindeki gençler, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Sosyal Medya Kıskacında Aile" projesinde de görev alacak.