Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Devlet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erasmus+ Okul Eğitimi Öğrenci Hareketliliği Projesi kapsamında önemli bir etkinliğe imza attı. Okulun 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup ve İngilizce Öğretmeni Şefika Gülkılık rehberliğinde, Avusturya’nın başkenti Viyana’ya beş günlük bir eğitim ziyareti gerçekleştirildi.

Başarıyla tamamlanan bu hareketlilik programında öğrenciler, Avusturya eğitim sistemini yakından inceleme ve Türkiye’deki eğitim sistemiyle karşılaştırma fırsatı buldular. Ziyaretin kültürel boyutunda ise farklı kültürleri deneyimleyerek ve çeşitli bakış açıları kazanarak ufuklarını genişlettiler. Program süresince yoğun gözlemler yapan ve eğlenerek öğrenen öğrencilerin bu başarısı okul yönetimi tarafından da takdir edildi. Viyana’da ayrıca Tavşanlı meşhur leblebisi de tattırılarak tanıtıldı.

Tavşanlı Devlet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilileri, projenin gerçekleşmesinde sağladıkları imkanlar ve katkılarından dolayı Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne , Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Ulusal Ajans’a teşekkürlerini ilettiler.