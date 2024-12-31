Kütahya Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi. Birim sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılının değerlendirmesi yapılırken, 2025 yılı için yapılacak çalışmalar planlandı.

Toplantıda konuşan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, 2024 yılı boyunca yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve yeni hastaneye yerleşme sürecinde ekiplerin gösterdiği özveriden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akgün, “Yeni hastanemize yerleşme sürecinde yoğun bir tempo ve özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza verdikleri emekler için teşekkür ediyor, yeni yıllarını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Toplantı, personelden gelen talep ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.