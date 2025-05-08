Kütahya Şehir Hastanesi’nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile primer sezaryen oranlarının gelişmiş ülkeler seviyesine indirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş başkanlığında primer sezaryen oranlarının gelişmiş ülkeler seviyesine indirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, son 6 aylık süreçte primer sezaryen oranlarının düşürülmesi konusunda gösterilen özverili çalışmalar dolayısıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Uzm. Dr. Kübra İnan, Uzm. Dr. Pınar Birol İlter ve Uzm. Dr. Mübetcel Ocak Turgut’a, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.