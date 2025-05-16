Tavşanlı ilçesi güzergahını kullanarak İstanbul’dan Uşak’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları tespit edilen araç Domaniç-Tavşanlı yol güzergahında durduruldu. Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul’dan Tavşanlı güzergahını kullanarak Uşak’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edilen araç Domaniç-Tavşanlı yol güzergahında durduruldu. Y.Ş. (35) ve B. G. (37) isimli şüphelilerin bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada, 446.6 gram metamfetamin, 1 adet payp ve şarjöre takılı 15 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.