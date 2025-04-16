Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Kütahyaspor’a gönül veren tüm sporseverlere örnek olacak bir adım attı. Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, şehrin gururu Belediye Kütahyaspor’a desteklerini kamuoyuyla paylaştı.

Belediye Kütahyaspor’a duyulan gönül bağının altını çizen ve şehir birlikteliğini ön plana çıkaran konuşmasında Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu şu ifadelere yer verdi: "Yönetim Kurulu olarak Belediye Kütahyaspor’u gittiği yolda desteklemekle mükellef olduğumuza karar verdik. Kendi yönetimlerinin ve Yönetim Kurulu Başkanları’nın samimiyetini gördük ve bulundukları noktadan daha ileriye gitmeleri için bu saatten sonra elimizden geldiği kadar taşın altına elimizi koymaya karar verdik. O yüzden bir destek kampanyası başlatıyoruz. İlk olarak kendimizden başlayarak Organize Sanayi Bölgesi’nin tüm sanayicilerini Kütahyaspor’a destek vermeye çağırıyorum. Maddi ve manevi destekleriniz Kütahyaspor’un gittiği yolda zirveye ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Destekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu olarak Kütahyaspor’un maddi ve manevi olarak yanında olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum."

Kütahya OSB Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu açıklamada, sadece bir sponsorluk değil, bir şehir dayanışması ruhu vurgulandı. Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, destek kampanyasının startını verirken, Kütahya’nın sanayi gücünün Belediye Kütahyaspor’un başarı yolculuğuna katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi olarak Belediye Kütahyaspor’un her zaman yanında olduklarını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, tüm sanayi kuruluşlarını ve Kütahya halkını bu dayanışmaya ortak olmaya çağırdı.