TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul sporları alanında elde ettikleri Türkiye dereceleriyle büyük bir başarıya imza attı.

Okul Sporları Kick Boks branşında 57 kilo kategorisinde Türkiye 3.’sü olan Ahmet Kocaman ve Grekoromen Güreş 51 kilo kategorisinde Türkiye 3.’sü olan İbrahim Sönmez, Kütahya’yı ve okullarını gururlandırdı. Bu önemli başarıyı taçlandırmak amacıyla Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada, başarılı sporculara tebrik plaketleri takdim edilerek emekleri ve azimleri için teşekkür edildi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sporun disiplin, özveri ve kararlılık gerektirdiğini biliyoruz. Sizler bu zorlu yolda başarıya ulaşarak örnek oldunuz. Bu başarılar sadece kişisel değil, aynı zamanda bölgemiz ve okulumuz için büyük bir gurur kaynağıdır. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.