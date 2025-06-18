Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısının ardından bölge genelindeki altyapı ve üstyapı projelerini yerinde incelemek amacıyla kapsamlı bir saha gezisi düzenledi.

İncelemeler, 21. Cadde’de yer alan ve altyapı çalışmaları tamamlanmış genişleme alanlarıyla başladı. Yol, elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, kilit taşı ve aydınlatma gibi altyapıların eksiksiz şekilde tamamlandığı bu alanlarda yapılan çalışmalar, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından detaylı olarak değerlendirildi.

Daha sonra 6. ve 9. caddelerde tamamlanan asfalt uygulamaları, yol bariyerleri, bordür çalışmaları ve yol boyama işlemleri gözlemlendi. 12. Cadde’de ise mevcut asfaltın yenilenerek modern bir yüzeyle değiştirilmesi süreci incelendi. Söz konusu yenilemeler kapsamında, kullanıma elverişli olmayan ve ekonomik ömrünü tamamlamış asfalt kaplamalar kaldırılarak çağdaş ve dayanıklı asfalt malzemeleriyle değiştirildi.

Saha gezisi sırasında ayrıca bölgedeki tüm caddelere monte edilen, Kütahya’nın kültürel değerlerinden olan çini motifleriyle süslenmiş özel tasarım cadde tabelaları da dikkatle incelendi. Ziyaret boyunca Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin, yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu üyelerine kapsamlı bilgiler aktardı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, yürütülen projelerin bölge sanayisi için taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı:

"Kütahya OSB olarak yalnızca üretimin değil, yaşam kalitesinin de merkezi olmayı hedefliyoruz. Genişleme alanlarımızda tamamladığımız altyapı çalışmaları sayesinde sanayicilerimize hazır parsel sunma kabiliyetimizi artırıyoruz. Ömrünü tamamlamış asfalt kaplamaları modern yüzeylerle yenileyerek lojistik süreçleri kolaylaştırıyoruz. Ayrıca çini sanatını yansıtan özel tasarım tabelalarla bölgemize estetik bir kimlik kazandırıyoruz. Tüm bu çalışmalar, sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği de inşa etme vizyonumuzun bir parçasıdır."

Kütahya OSB Yönetimi, planlanan yatırımlarla bölgeyi hem üretim hem de yaşam alanı olarak daha modern ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.