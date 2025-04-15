Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen öğretmen akademileri projesi kapsamında, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirildi. Kütahya öğretmen akademileri bünyesinde Tavşanlı Belediyesi Kültür sarayında düzenlenen söyleşi programı ve sonrasında Tavşanlı’nın köklü tarihi dokusunu yansıtan Moymul Hamamı’nda Tasavvuf musikisi yapıldı. Etkinliğe, Moymul’dan Yetişenler Derneği ev sahipliği yaparak anlamlı bir birlikteliğe imza attı.

Programa konuk olarak katılan Milli Eğitim Bakan Danışmanı, tanınmış yazar ve sosyolog Necdet Subaşı, bölgedeki öğretmen ve yöneticilerle kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Eğitim alanındaki son gelişmeler, öğretmenlerin toplumdaki kritik rolü ve geleceğe yönelik eğitim vizyonu gibi önemli konuların ele alındığı söyleşi, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, programda konuşmasında öğretmen akademilerinin eğitim camiası için taşıdığı önemi vurgularken, Necdet Subaşı’na değerli katkılarından dolayı şükranlarını sundu. Söyleşiye, ilçe milli eğitim şube müdürlerinin yanı sıra, müdürlüğe bağlı çeşitli okullarda görev yapan öğretmen ve okul yöneticisi de iştirak etti.

Moymul’dan Yetişenler Derneği de ev sahibi olarak etkinliğe önemli katkılar sağladı. Dernek Başkanı Hafize Sarıfedai, Başkan Yardımcıları Hakan Aygün ve İsmail Bayram ile Eğitimden Sorumlu Nergiz Erdem ve Mehmet Yurttaş, konuklarla yakından ilgilenerek misafirperverliklerini gösterdiler.

Tarihi Moymul Hamamı’nın kendine özgü atmosferinde gerçekleşen bu anlamlı buluşma, öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı güçlendirirken, eğitim camiasının saygın isimleriyle doğrudan fikir alışverişinde bulunma imkanı sağlanmış oldu. Moymul’dan Yetişenler Derneği’nin ev sahipliği ise etkinliğe ayrı bir değer kattı. Öğretmen akademileri çerçevesinde bu tür faydalı etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.