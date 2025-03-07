Kütahya Karagöz Ahmed Paşa Camii’nde önemli bir tarihi keşif yapıldı. Beylerbeyi ve Anadolu Valisi Karagöz Ahmet Paşa tarafından 1509 yılında inşa ettirilen caminin son cemaat yerinde bulunan iki sütundan birinin üzerinde ’Grekçe’ bir onurlandırma kitabesi olduğu ortaya çıktı.

Tarihçi Özlem Camköz, Kütahya’da ziyaret ettiği Karagöz Ahmed Paşa Camii’nde tesadüfen sütun üzerindeki kitabeyi fark ederek, durumu Arkeolog Metin Türktüzün’e bildirdi. Yapılan incelemelerde kitabenin M.S. 3. yüzyıla tarihlendiği ve Roma İmparatorluğu döneminde pazar yerinde fiyatları denetleyen bir yetkili olan Marsyus Dionysios’un onurlandırıldığını belirten bir metin olduğu anlaşıldı. Kitabenin o dönemde şehrin önemli bir noktasına yerleştirildiği, ancak daha sonraki süreçte bir yapı içerisinde kullanıldıktan sonra caminin inşası sırasında buraya taşındığı düşünülüyor.

Arkeolog Metin Türktüzün, Kütahya’nın Roma döneminde önemli bir kent olduğunu belirterek, antik Kotiaeion şehrine ait kalıntıların farklı bölgelerde tespit edildiğini ifade etti. Daha önce Servi Mahallesi’nde yapılan kazılarda da benzer onurlandırma kitabeleri bulunduğunu hatırlatan Türktüzün, camideki keşfin Kütahya’nın Roma dönemine dair yeni bilgiler sunduğunu vurguladı.