Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki müdürlük binasının depreme dayanıksız olması nedeniyle boşaltıldığını açıkladı.

Durmuş, açıklamasında İl Sağlık Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasına taşındığını belirterek, "Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Servi Mahallesi Bolat Bey 2. Ara Sokak No:1 adresine taşınmıştır" ifadelerini kullandı.

Yeni binada hizmetlerin kesintisiz şekilde devam ettiğini belirten Durmuş, vatandaşların tüm işlemlerini bundan böyle yeni adreste gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA