İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Simav ilçe merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda kaçak elektronik ürün ve telefon aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.