Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Varsak bölgesindeki esnaf ziyaretinde ortak akılla yönetilen Kepez’de esnafın görüşlerinin kendileri için rehber olduğunu söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçenin farklı noktalarındaki hizmetleri yerinde incelemeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kocagöz, son olarak Varsak bölgesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Kocagöz, ziyarette esnafın istek ve taleplerini dinleyerek hayırlı ve bol kazançlar diledi.

"Esnafımızın her zaman yanındayız"

Yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Kocagöz, okul çıkışında denk geldiği öğrencilerle kısa söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilere kitap okumanın öneminden bahseden Başkan Kocagöz, dersler ve meslek hayalleri üzerine sorular sordu. Ziyaretin en ilgi çekici anlarından biri ise, bir pazarcı esnafının aracını durdurarak Başkan Kocagöz’e kavun ikram etmesi oldu. Bu nazik jest karşısında teşekkür eden Kocagöz, "Esnafımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Kepez’in geleceği için çalışıyoruz"

Ortak akılla hareket ederek daha güzel bir Kepez için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mesut Kocagöz, "Esnafımız bizim baş tacımızdır. Ortak akılla yönettiğimiz Kepez’imizde, sizlerin istek ve talepleri aslında bizim için bir rehberdir. Biz bu yola çıkarken Kepez Antalya’nın arka bahçesi olmamalı Kepez Antalya’nın vitrini olmalı diyerek yola çıktık. Bunun için esnafımız için gençlerimiz için yaşlılarımız için çocuklarımız için geleceğimiz için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.