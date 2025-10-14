Kütahya İl Özel İdaresi’nin daimi işçi alımı kapsamında noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kurum binası yemekhanesinde yapılan kura çekimi, mülakat sürecini başarıyla tamamlayan adaylar arasında büyük heyecana sahne oldu.

Kütahya İl Özel İdaresi’nin 150 kişilik daimi işçi alımı için daha önce yapılan mülakat sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından düzenlenen kura çekiminde adaylar, isimlerinin okunmasını heyecanla bekledi. Kura sonucunda işe yerleşmeye hak kazanan adaylar, mutluluklarını dile getirerek topluma faydalı hizmetlerde bulunacaklarını ifade ettiler.

"Adil bir süreç yürüttük"

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Acarer, kura öncesinde yaptığı konuşmada sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Acarer, "Dedik ki burada adil bir adım atalım. Öncelikle kriterlerimizi belirledik; iş güvenliği, makine kullanımı ve teknik yeterlilik gibi şartları netleştirdik. Evraklarını teslim eden adayların belgelerini inceledik, ardından mülakat sürecini başlattık. Mülakatta işi yapabilecek adaylar belirlendi. Daha sonra bugün olduğu gibi kura çekimini gerçekleştirdik. Kuralarda hakkı olan, yani hem mülakatta başarılı olan hem de kurada çıkan adaylar bizimle çalışmaya hak kazandı" diye konuştu.

Acarer, sürecin ilgili kurumlardan alınan onaylarla ve çok sayıda komisyonun titiz çalışmalarıyla yürütüldüğünü ifade ederek, "Neden önce mülakat sonra kura yaptık? Çünkü eğer kurayı önce yapsaydık, işi gerçekten bilen ve yapabilen kişiler dışarıda kalabilirdi. Biz, işi yapabilecek olanları belirledik, onların arasından kurayla seçim yaptık. İnşallah bu çalışma Kütahya İl Özel İdaresi’ne ve Kütahya’mıza hayırlı olur" şeklinde konuştu.

"Kimsenin hakkı kimseye geçmesin"

Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı ise yaptığı konuşmada sürecin adil şekilde tamamlandığını belirterek, "Biz bu süreci kimsenin hakkı kimseye geçmesin diye büyük bir titizlikle yürüttük. Kütahya İl Özel İdaresi’nin işçi alım süreci örnek bir uygulama oldu. Sonuçların Kütahya için, İl Özel İdaresi için hayırlı olmasını diliyorum. Burada işe başlayacak olanlar ve başlayamayanlar dahil, herkesin bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.