Kayseri büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ’Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp; İstanbul’un 39 ilçesinde dönüşüm projelerinin devam ettiğini söyledi.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan zirvenin açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp; Kahramanmaraş Depremleri’nin ardından başlatılan ve yapımı devam eden 452 bin bağımsız birimin 304 bininin depremzedelere teslim edildiğini söyledi. Bakanlık olarak yaraları sarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Alp; "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak ülkemizin 81 ilinde kentsel dönüşüm projelerini, belediyelerle paydaş olarak birlik yürütmeye gayret ediyoruz. Asrın felaketinde etkilenen 11 ilimizde depremin olduğu günden bu güne kadar toplam yapımı devam eden 452 bin bağımsız birimin geçtiğimiz ay 304 bini teslim edildi. 304 bağımsız birimin depremzede vatandaşlarımıza teslimi gerçekleştirildi. Allah izin verirse yıl sonuna 452 bin bağımsız birimin tamamı afetzede vatandaşlarımıza teslim edilecek. Asrın felaketinde hem madden hem manen yaraları sarmakla ilgili bakanlık olarak elimizden gelen gayreti sarf ettik" dedi.

81 ilde dönüşüm projeleri devam ediyor

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde dönüşüm projelerinin devam ettiğini de sözlerine ekleyen Hakkı Alp; "Bununla birlikte de yine afetlere karşı önlem almak maksadıyla 81 ilimizin tamamında özellikle gözbebeğimiz İstanbul’da olabilecek afetle ilgili 39 ilçesinde dönüşüm projelerimiz devam ediyor. Kayseri köklü ve kadim şehir, bununla birlikte bir sanayi şehri. Kentsel dönüşüm projelerinin hem büyükşehir hem ilçe belediyelerimizce hayata geçtiğimi ve geçmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu bizim için sevindirici. Cumhurbaşkanlığı olarak belediyelerimizin yanındayız, elimizden gelen ne varsa, ortak işbirliği içerisinde gayret etmekteyiz. Çünkü bizim afetlerden önce yapmamız gereken şey dönüşümdür. Elimizden geldiğince bunu sahada, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini korumakla ilgili gayretlerimize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal İstanbul depreminin yaklaştığını söyleyerek afet bilincinin her kesime yayılması gerektiğini vurguladı. Köksal; "Bilim insanlarının, mühendislik çevrelerinin ve akademik dünyanın yıllardır altını çizdiği üzere, İstanbul Depremi yaklaşmaktadır. Bu sadece bölgesel bir risk değil; ülkemizin tamamını ilgilendiren bir milli güvenlik meselesidir. Biz iş dünyası temsilcileri olarak bu konuya iki ana başlıkta yaklaşıyoruz; birincisi; depremden önce alınacak tedbirlerdir. Yapı kalitesinin artırılması, mevcut binaların güçlendirilmesi, afet yönetimi bilincinin toplumun her kesimine yayılması büyük önem taşımaktadır. İkincisi ise; ülkemizin stratejik yatırımlarının İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde toplanması büyük bir depremin sadece can kayıplarına değil, ekonomik sistemin de ciddi zararlar görmesine yol açacaktır. Bu nedenle, Türkiye’nin üretim, lojistik ve sanayi gücünün alternatif bir alana yayılması artık bir zorunluluk hâline gelmiştir" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş depreminde Kayseri’nin test edildiğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; "Sihirli iki kelime; kentsel dönüşüm. Herkesin kulağına hoş geliyor ancak o kadar kolay olmadığını da işin içine girince görüyorsunuz. Kayseri’mizde de bir dönüşüm yerel yönetimimizle başladı, 1994’lü yıllardan beri sürmektedir. Hakikaten kaçak yapılara izin vermeyen, tapu çalışmalarıyla insanları rahatlatan ve yapmış olduğu projelerle önderlik yapan bir anlayış içinde yerel yönetim uygulamaları başladı. 11 ilde olan ve Kayseri’nin de büyük oranda etkilendiği deprem döneminde adeta biz test edildik şehir olarak. Dolayısıyla Allah’a şükürler olsun ödün vermeyen bir anlayış içerisinde yapmış olduğumuz uygulamaların haklı sonucunu hep beraber gördük. Ciddi manada bir yıkım olmadı" ifadelerini kullandı.

Zirvede konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, seferberlik ruhu içerisinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edilmesi gerektiğinin altını çizerek; "6 Şubat depreminin acısı hala yüreğimizde. En güvenli sandığımız, en sıcak yuvamızda, sığınağımızda, mutluluk limanımızda ölüm bizi bulmuştu. En güvenli sandığımız yerler, bazen en kırılgan ve bizim bütün her şeyimizin bir fotoğraf karesinde kalmasına yol açan yerler olabiliyor. Ben Kocaeli depremini de yaşayan birisiyim; Kayseri öyle bir sallandı ki Kocaeli depreminde böyle bir korku yaşamamıştım. İnanılmazdı. Dışarı çıktığımızda şehrimizde can kaybının olmaması; aslında geçmiş dönemden itibaren belediyelerimizin kentsel dönüşümü başlatmış olmalarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır Kayseri’de kentsel dönüşüm mücadelesi verildiğini görüyorum. Tabi ki bırakmamalıyız, artırarak devam etmeliyiz. Bir savaşa hazırlanır gibi, seferberlik ruhu içerisinde mücadeleyi devam ettirmeliyiz" diye konuştu.