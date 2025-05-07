Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off 2. maçında İzmit Akademi Spor Kulübü’nü 127-97’lik skorla mağlup ederek play-off yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Dumlupınar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kütahya temsilcisi, hücumdaki etkili performansıyla tribünlerden tam not aldı. Taraftarının desteğini de arkasına alan Kütahya Belediyespor, bu galibiyetle play-off hedefi doğrultusunda moral depoladı.

Karşılaşma sonrası kulüp yönetimi, sporcuları, teknik heyeti ve tüm ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.