Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projeler kapsamında İtalya’nın Floransa şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci ve beraberindeki heyet, AB tarafından finanse edilen projeler kapsamında İtalya’nın Floransa şehrine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin amacı, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve Kütahya’nın dijitalleşme ve ekosistemini geliştirmek için stratejik adımlar atmak oldu.

Heyet, Floransa Belediyesi yetkilileri ve Belediye Başkan Yardımcısı ile bir araya gelerek kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Görüşmeler, Rekabetçi Sektörler Hibe Programı (RYSOP) kapsamında yürütülen “Kütahya’da Dijitalleşme ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi”, Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Programı (Town-Twinning) ve Hareketlilik ve Ağ Kurma Projesi çerçevesinde gerçekleşti.

Heyet ayrıca, dijitalleşme ve ekosistemi üzerine çalışan IMPECT HUB’ı ziyaret etti. Bu ziyarette, Kütahya’da kurulması planlanan HUB projesi için başarılı modeller incelendi ve dijitalleşme stratejileri ele alındı.

AB’nin desteklediği projeler sayesinde, Kütahya’nın rekabet gücünü artıracak ve uluslararası düzeyde daha etkin bir şehir haline gelmesini sağlayacak yeni fırsatlar masaya yatırıldı.