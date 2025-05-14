Kütahya Belediyesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi arasında, gaziler ve şehit ailelerini kapsayan önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Dernek Başkanı Şaban Başoğlu’nun imzaladığı protokol kapsamında, gaziler ve şehit yakınlarının sosyal, kültürel ve temsil faaliyetlerine destek sağlanması hedefleniyor. Protokol çerçevesinde, dernek binasının temel giderleri belediye tarafından belirlenen tutara kadar karşılanacak. Ayrıca, kültürel geziler, moral geceleri, sosyal etkinlikler ve ulaşım gibi çeşitli alanlarda da destek verilecek. Dernek binasında görev yapacak bir personel ve haftalık temizlik hizmeti de Kütahya Belediyesi tarafından sağlanacak. 31 Mart 2029 tarihine kadar geçerli olacak protokolle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi, gazilerin sosyal, kültürel ve psikolojik yönden desteklenmesine yönelik faaliyetler yürütecek ve belediyenin çalışmalarına katkı sunarak ortak projeler geliştirecek.

Protokol imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yapılan iş birliğini gaziler ve şehit ailelerine yönelik güçlü bir vefa göstergesi olarak değerlendirdi. Kahveci, protokolün Kütahya’ya ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.