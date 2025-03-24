Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki profesyonel turist rehberleri Latmos’un doğal güzelliklerini keşfe çıktı.

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Kuşadası’nda görev yapan profesyonel turist ve Likya Yolu rehberleri ve fotoğrafçılar Latmos bölgesinde düzenlenen geziye katıldı. Etkinlikte Batı Anadolu’daki Hititlere ait Karabel ve Akpınar’dan sonra Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından Latmos (Beşparmak) Dağları’nda bulunan Hitit hiyeroglif kitabesinin bulunduğu Suratkaya’ya gidilerek, bölgenin doğal ve kültürel kaynak değerleri gezilip, ekoturizm açısından önemi değerlendirildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, düzenlenen gezi etkinliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bütün dünyayı dolaşan ve ülkemize farklı ülkelerden gelen ziyaretçileri gezdiren rehberler; Latmos Dağları’nın barındırdığı doğal ve kültürel zenginliklerin dünyada çok az yerde bulunduğunu, bu özellikleri nedeniyle bölgenin Türkiye’de önemli bir turizm destinasyonu olabileceğini, doğru planlamalar yapıldığında ülkemizin tanıtımına büyük katkı yapacağını ve yöre insanlarının da bundan kazanımları olacağını belirttiler. Ancak böylesine zengin bir alanda bölgeyi delik deşik eden maden ocaklarının görüntüleri yürekleri sızlattı ve herkesi üzdü. Latmos Dağları’yla bütünleşen Ulusal Azap Gölü Sulak Alanında sazlıkların içindeki kuşlar izlendi. Etkinliğe katılanların ortak değerlendirmesi; bölgenin zenginliklerinin eşsiz olduğu, ancak bu değerlerin madencilik faaliyetleriyle yok edildiği, bu zenginliklerin farkına varılarak bir an önce yetkili kurumların dağın bütüncül korunması için gerekli tedbirleri almaları ve bölgeyi tanıtacak projeler geliştirmeleri istendi" diye konuştu.