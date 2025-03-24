Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde geliştirilen "Radyasyon Koruma Özelliği Olan Yüksek Performanslı Yeni Paslanmaz Çelik", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek patent almaya hak kazandı. Bu yenilikçi malzeme, nükleer santrallerde güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Bünyamin Aygün tarafından geliştirilen "Radyasyon Koruma Özelliği Olan Yüksek Performanslı Yeni Paslanmaz Çelik" adlı buluş, nükleer santrallerde güvenliği artırmaya yönelik önemli bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent almaya hak kazanan bu buluş, Akkuyu Nükleer Santrali’nde kullanılabilecek potansiyeliyle büyük bir öneme sahip. Yüksek dayanıklılığı ve radyasyon koruma özellikleriyle dikkat çeken bu çelik, santrallerin güvenliğini artırarak, çevreye zarar veren radyasyon sızıntılarını engellemeye yardımcı olacak. Bu yenilikçi malzeme, nükleer santrallerin inşası ve işletmesi sırasında kullanılabilecek kritik yapısal bileşenlerde yer alarak, güvenlik ve çevre koruma konusunda önemli bir katkı sağlayacak.

"Türkiye’nin teknoloji üretme gücünü gösteriyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bu önemli gelişmenin Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik ilerlemesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Üniversite olarak uzun yıllardır bilim ve teknolojiye katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu patent, Türkiye’nin kendi teknolojisini üretebileceğini ve dünyayla rekabet edebileceğini gösteren önemli bir adım. Ülkemizin nükleer enerji alanındaki güvenliğini artıracak bu çalışma, uluslararası düzeyde de büyük ilgi görecektir" dedi.

"Sanayiye ve ekonomiye katkı"

Patent sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten Karabulut, bu teknolojiyi sanayiye kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. "Amacımız sadece akademik başarı değil, aynı zamanda ülkemize ekonomik katkı sağlayacak projeler üretmek. Bu çelik, nükleer santrallerin güvenliğinde kritik rol oynayacak ve ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltacaktır." ifadelerini kullandı.

"Akkuyu ve Uluslararası iş birliği"

Rektör Karabulut, Akkuyu Nükleer Santrali başta olmak üzere nükleer enerji projelerinde bu yeniliğin kullanılabileceğini vurguladı: "Bu malzeme, Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu’da kullanılmaya uygun bir yapıya sahip. Ayrıca uluslararası iş birlikleriyle bu teknolojiyi dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sunmak istiyoruz."

"Sağlık ve Savunma Sanayinde kullanılabilir"

Yenilikçi paslanmaz çeliğin sadece enerji sektöründe değil, aynı zamanda sağlık ve savunma sanayinde de önemli bir kullanım alanı bulunduğunu belirten Karabulut, "Radyasyon soğurma özelliği sayesinde bu çelik, askeri tesisler, uzay araştırmaları ve sağlık alanında da kullanılabilir. Özellikle kanser araştırma merkezlerinde ve radyasyonla çalışan tıbbi tesislerde büyük bir koruma sağlayacaktır. 2012 yılından beri süren bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bu yenilik, ülkemizin teknoloji üretme kapasitesini gösteren önemli bir projedir. Bilim insanlarımızın özverili çalışmalarıyla, Türkiye’yi teknoloji üreten bir ülke konumuna getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Bünyamin Aygün ise projenin önemine vurgu yaparak, "Bu çalışma uzun yılların emeğiyle ortaya çıktı. Nötron soğurma ve gama radyasyonu engelleme konusunda üstün özelliklere sahip bir malzeme geliştirdik. Bu malzemenin, nükleer santrallerin güvenliğinde, savunma sanayiinde, uzay araştırmalarında ve tıbbi radyasyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin teknolojik gelişimine büyük katkı sunacak olan bu buluşun, önümüzdeki dönemde sanayiye kazandırılması ve uluslararası pazara sunulması hedefleniyor.