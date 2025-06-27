Kuşadası’nda Deniz Riding Academy, Kuşadası Motosiklet ve Motor Spor Kulübü ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde, ‘Motosiklet İleri ve Güvenli Sürüş Teori Eğitimi’ düzenlendi. İki oturum halinde gerçekleştirilen programda, Deniz Riding Academy eğitmeni Aybars Yüce tarafından katılımcılara motosiklet kullanımında dikkat edilmesi gerekenler ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi verildi.

Eğitime ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 2,5 saat süren teorik eğitim, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) A Sınıf Eğitmeni ve Deniz Riding Academy kurucusu olan Aybars Yüce’nin anlatımıyla gerçekleşti. Eğitimde Aybars Yüce tarafından katılımcılara ‘motosiklet ve çevredeki riskler’, ‘motosiklet sürerken doğru bakış ve oturuş’ ‘kullanılan ekipmanın önemi’, ‘kask çeşitleri’, ‘sistemli ve güvenli sürüş teknikleri’, ‘motosiklet ve lastik bakımı’ ile ‘algıda seçicilik’ gibi başlıklar altında detaylı bilgi verildi. Perdeye yansıtılan slayt ve videolarla da desteklenen eğitimde Aybars Yüce, trafik kurallarına uyulması halinde motosiklet sürmenin tehlikeli olmadığına dikkat çekti.

Trafikte motosikletlerin otomobil ve diğer vasıtaları kullanan sürücüler tarafından araç olarak görülmediğini belirten Aybars Yüce, "Ülkemizde motosiklet kazaları ve buna bağlı yaşanan ölümler, diğer ülkelere kıyasla çok daha fazla gerçekleşiyor. Bunun en önemli nedeni de motosikletlerin maalesef araç olarak trafikte dikkate alınmamaları. Oysa motosikletliler de diğer araç sürücüleriyle aynı yolu paylaşıyor. Eğer trafikte araç kullanan herkes kurallara uyarsa kazaları en asgari seviyeye indiririz. Motosiklet sürücülerine de en büyük tavsiyem kendilerini koruyacak doğru ekipmanı kullanıp, bakımlı bir motosikletle trafiğe çıkmaları" diye konuştu.

Deniz Riding Academy Kuşadası eğitmeni Naci Tahtacı ise, "Bu eğitimi düzenlememizin en önemli nedeni Kuşadası gibi turistik bölgelerde, özellikle yaz döneminde motosiklet kullanımının artması. Kuşadası, Belediye Başkanımız Ömer Günel döneminde hızla motorcu dostu bir kent olmaya başladı. Örneğin yollar motosiklet sürücüleri için daha uygun hale getirilirken kentin farklı noktalarına da üzerinde ‘motosikletlileri fark edin’ yazılı uyarı levhaları yerleştirildi. Bugün de Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde eğitimimiz gerçekleşiyor" diye konuştu.

Kuşadası’nda yaklaşık 10 yıldır motosiklet kullanan Simay Kaya da, "Öncelikle benim için çok faydalı bir eğitim oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Trafikte ilerlerken diğer araç sürücüleri tarafından çok fazla sıkıştırılıyorum. Bu durum da dikkatimi dağıtıyor. Türkiye’de motor kullanmak bazen gerçekten çok sıkıntılı. Yurtdışındaki videoları izlediğim zaman tam tersine motosiklet sürücülerinin çok daha rahat olduğunu görüyorum" diye konuştu.