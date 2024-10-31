Kuşadası Belediyesi kent genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuşadası’nın farklı noktalarında eş zamanlı olarak yaşama geçirilen çalışmalar ile kentteki modern, konforlu ve güvenli yolların sayısı her geçen gün artıyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üstyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmaları belirlenen program dahilinde 7/24 esasına göre ilerliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, konforlu yollara sahip modern ve estetik bir turizm kenti oluşturma hedefiyle çalışıyor. Yol yapım çalışmalarında ekiplerce kentin farklı mahallelerinde sıcak asfalt dökümü ve kilit parke taşı döşeme çalışmasının yanı sıra yağmur suyu hattı ve ızgarası ile kaldırım ve bordür imalatı da gerçekleştiriliyor. Çalışmaları bölge sakinleri de takdir ve memnuniyetle karşılıyor.

Karaova Mahallesi’ne 9 bin 200 metrekare sıcak asfalt

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol yapım çalışmaları kapsamında son durağı Karaova ile Değirmendere mahalleleri oldu. Karaova’da 9 bin 200 metrekarelik alana sahip Efes 2-3 Evleri ve bağlantı yollarını sıcak asfaltla kaplamaya başlayan ekipler eş zamanlı olarak Değirmendere’de bulunan 3534’üncü Sokak’ta da kilit parke taşı döşüyor. Her iki mahallede de yol çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanacak.