Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Kuşadası kıyılarında doğallığını koruyan ve silueti bozulmayan nadir yerlerden biri olan Yılancı Burnu’nda karaya bir deniz kaplumbağası vurdu. Yapılan kontrollerde kaplumbağanın Caretta caretta İrbaş Deniz Kaplumbağası olduğu ve muhtemelen hedef dışı av olarak ağlara yakalanıp nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak telef olduğu düşünülüyor.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Ölen kaplumbağanın ölçüleri kaydedildi. ADÜ Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a gönderilmek üzere doku ve keratin örnekleri de alındı.

Bilindiği gibi C.carettalar 2011 yılından bu yana Kuşadası kumsallarına da yuva yaparak yumurtalarını bırakmaktadır. Bu mevsimde çiftleşmek için kıyılara gelmektedirler. C.Carettalar su yüzeyinde çiftleşirken denk gelinebilir. Çiftleşen kaplumbağalara kesinlikle yaklaşılmamalı, tekne vb. deniz araçlarıyla giderken çarpılmalarını önlemek için dikkatli olunmalıdır. Jet ski ve sürat teknesi gibi hızlı giden deniz araçları kıyılarda düşük hızda ve dikkatli bir şekilde gitmelidir. C.carettalar kumsala yuva yapmak için çıkabilir. Yuva yapmasına izin verilmeli ve yanına yaklaşılmamalı, ışık tutulmamalı ve mutlaka haber verilmelidir. Kaplumbağalara yapılacak her türlü müdahale çiftleşmelerini olumsuz etkileyebilir" dedi.