2025 yılı Kent & Başkan Ödülleri, 12 Nisan Cumartesi günü Kayseri’de düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Türkiye genelinde halkın oylarıyla belirlenen en başarılı belediye başkanları ve projelerin ödüllendirildiği organizasyonda, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de ödüle layık görüldü.

“Oylarınız sadece ödül getirmeyecek, kent yönetiminde söz hakkı verecek” mottosuyla gerçekleştirilen ödül süreci, yerel yönetimlerin halk nezdindeki karşılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Zekiye Tekin, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği sosyal, ekonomik ve kültürel projelerle yalnızca Pazaryeri’nde değil, Türkiye genelinde de dikkat çeken bir yerel yönetim anlayışı ortaya koydu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın elinden ödülünü alan Zekiye Tekin, törende yaptığı kısa açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu ödül, Pazaryeri halkının teveccühünün ve birlikte başardığımız güzel işlerin bir yansımasıdır. Ben değil, biz başardık. Tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Pazaryeri’nde belediyeciliği sadece bina yapmak ya da yol asfaltlamak olarak görmedik. Biz insanların hayatına dokunmak istedik. Tarımsal kalkınma adına 50 yıldır yapılamayan arazi yollarımı yaparak ulaşılmayan arazilerimizi tarıma, üretime dahil ettik, gençlerimize spor ve kültürel alanlar açtık, çiftçilerimizi destekledik, sosyal yardımları insan onuruna yakışır şekilde gerçekleştirdik. Her zaman halkımızla iç içe olduk, onların neye ihtiyacı varsa önce onu dinledik. Başarının sırrı bence bu: birlikte yürümek. Tek Sevdamız Pazaryeri”

Düzenlenen programda 1401 Belediye arasından dereceye girmiş 82 Belediye Başkanına ödülleri törenle takdim edildi.