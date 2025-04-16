Tatil cenneti Kuşadası’nın turizm alanında yıldızı yeniden parlıyor. Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesi ile birlikte yeni bir vizyona kavuşan ve yapılan yatırımlarla marka değeri her geçen gün artan kent, ulusal ve global zincir otel yatırımları için de cazibe merkezi olmaya başladı. "Kaliteli kent, kaliteli turizm" vurgusu yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası, yeni yatırımlarla daha da güçleniyor" dedi.

Türkiye’nin gözde turizm merkezi Kuşadası, son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine girerek marka değerini yeniden kazanıyor. 2019 yılında belediye başkanı seçilen Ömer Günel’in liderliğinde başlatılan turizm ve sağlıklı kentleşme seferberliği, Kuşadası’nı Türkiye’nin ve dünyanın dikkat çeken destinasyonlarından birisi haline getirdi. Artan otel yatırımları; gastronomi ve eğlence sektöründeki çeşitlilik; uluslararası kruvaziyer turizminin canlanması ve sürdürülebilir turizm anlayışı, kenti prestijli otel yatırımlarının adresi haline getirdi. Şu anda 22 adet 5 yıldızlı otele ve 29 bin 437 nitelikli yatak kapasitesine sahip olan Kuşadası, 4 adet 5 yıldızlı otele daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Milyarlarca liralık yatırımların tamamlanması ile tatil cenneti kent, 2 bin nitelikli yatak kapasitesine daha kavuşacak.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki zincir otellerinin 12’inci halkası Kuşadası’nda açılırken, 250 nitelikli yatak kapasitesi ile kente önemli bir katma değer sağladı. Çeşitli önemli global markaların yatırım planında yer alan kentte, 2 milyar lira yatırım bedeli ve 376 yatak kapasitesi ile başka bir otelin yapımı ise Türkmen Mahallesi’nde sürüyor. Kentte, bir diğer yeni bir tesisin daha yapımı devam ediyor. 166 odası ile ziyaretçilerine uluslararası standartlarda konforlu konaklama imkânı sunacak olan otele entegre olan AVM projesi kapsamında ise farklı sektörlerden markalar yer alacak.

Hacıfeyzullah Mahallesi’nde 75 milyon avroluk yatırımla yapımına başlanan proje ise 742 oda kapasiteli. Karaova Mahallesi’nde 50 milyon avroluk yatırım bedeli ile inşaatı devam eden otel ise 320 oda ve 780 yatak kapasitesi ile Kuşadası turizmine büyük bir katkı sunacak. Tüm bu yatırımlar tamamlandığında Kuşadası yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 4 yeni 5 yıldızlı turizm tesisine kavuşacak. Yeni yapılan tesisler ile 1 sezonda yaklaşık 300 bin yabancı turistin misafir olması bekleniyor.

Gerek artan kaliteli yatak kapasitesi gerekse de doğanın içerisinde tatil yapma olanağı sunan kamp ve karavan alanları ile farklı kesimlerin tatil beklentilerini karşılayan Kuşadası’nın ‘kaliteli kent, kaliteli turizm’ imajı her geçen yıl yükselirken, prestijli yeni yatırımlar ile de 12 ay turizm yapmaya hazırlanıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana modern ve estetik bir turizm kenti tasarlamak için çalıştıklarını belirterek "Kaliteli kent, kaliteli turizmin ön şartıdır. Bu nedenle 6 yıldan bu yana kentimizin alt ve üst yapısını sağlıklı hale getirmek için çalışıyoruz. Bir yandan da kente kazandırdığımız doğal, kültürel, tarihi ve gastronomik rotalarla turizmi çeşitlendiriyor ve yeni çekim noktaları oluşturuyoruz. Öte yandan turizmcilerimizle iş birliği içerisinde yürüttüğümüz ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmaları ile de farkımızı ortaya koymayı sürdürüyoruz. Bu da kentimizi yeni ve prestijli turizm yatırımları için cazip hale getiriyor. 6 yıllık görev süremizin ardından Kuşadası’nın yeni yatırımlarla güçlenmeye başladığını görmek yaptığımız işlerin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu da gösteriyor. Pandeminin ardından turizm alanında yakaladığımız ivmenin bu yıl da artarak süreceğini düşünüyoruz. Ülkemize ve kentimize hayırlı ve bol kazançlı bir turizm sezonu diliyorum" dedi.