Aydın'da Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li ilçe belediyeleri arasında yaşanan vektörle mücadele yetkisi tartışması üzerine bir açıklama da Kuşadası Belediyesi'nden geldi. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 'Vektörle mücadele yetkisinin Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu ve yerel mahkemenin de bu yönde karar verdiği' belirtildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada 'Aydın'da vektörle (sinek ve haşere) mücadele hizmetlerine ilişkin yetki tartışmasında mahkeme kararını verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararla birlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğuna ilişkin hukuki çerçeve bir kez daha teyit edilmiş oldu' ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin gerekçeli kararına da yer verilen açıklamada 'Mahkemenin kararındaki gerekçe ise aynen şöyle ifade edildi: 'Her ne kadar vektörle mücadele (ilaçlama) hizmetlerinin daha evvel Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2014 tarihli ve 22 sayılı kararı ile ilçe belediyelerine devredilmesine karar verildiği ve yaklaşık 12 yıldır söz konusu hizmetin kesintisiz olarak ilçe belediyeleri tarafından yürütüldüğü görülmekte ise de, ilçe belediyelerince bu hizmetlerin yürütülmesinin yetkili büyükşehir belediye meclisince yetkilendirilmiş olmalarından kaynaklandığı, kanun ile görevli ve yetkili kılınmış olan belediye meclislerince her zaman söz konusu hizmetlerin yürütümü hususunda yeni kararlar alınabileceği şüphesizdir. Yine, vektörlerle mücadele görevinin büyükşehir belediyeleri tarafından yerine getirilmesinin tek elden planlı, etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde hizmetin yürütülmesini sağlayacağından kamu yararı ve hizmet gereklerine daha uygun olduğu, farklı belediyeler tarafından yapılacak vektörlerle mücadelenin ise mücadelede farklı yöntemler ve farklı kimyasallar uygulanmasına, bu durumunda hedef zararlı canlılar dışında diğer canlıların etkilenmesine ve çevre kirliliğine yol açabileceği de görülmektedir. Bu durumda, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 'Aydın İl genelinde vektörle mücadele (ilaçlama) hizmetlerinin, halk sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik açısından tek elden ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla alınan dava konusu kararlarda hukuka aykırılık görülmemiştir' ifadeleri yer almaktadır' denildi.