Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların ardında bir başsağlığı mesajı yayınlayıp, etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Başkan Çerçioğlu, Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarına düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaşanan elim olaylar nedeniyle bugün düzenleyeceğimiz kültür ve sanat etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Başımız sağ olsun' ifadelerine yer verdi.