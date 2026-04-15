Türkiye'nin en önemli arıcılık ve bal üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın'da sezon hazırlıklarını sürdüren arıcılar, bol yağışlı geçen kış sezonunun ardından uzun sürmesibeklenen bahar mevsimi ile birlikte bal sezonundan umutlu olduklarını belirttiler. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte arı kolonilerinde gençleştirme çalışmalarına başlayan arıcılar, arılarn al ve polen toplmaya başladığını belirttiler.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle arıların yeterince bal ve polen toplayamadığını ve sezonun istenilen ölçüde geçmediğini kaydeden arıcılar, bu yıl yaşanan yağışlarla birlikte bahar mevsiminin daha güçlü ve verimli başladığını belirttiler. Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Mersinbelen Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Mehmet Özdemir ve Semih Karatosun, havaların ısınması ile birlikte arı kolonilernin kovandan dışarı çıkıp bal ve polen toplamaya başladığını belirtti. Arıcılığın verimli geçmesinin tamamen tabiatın dengesine ve yağışlara bağlı olduğunu belirten Mehmet Özdemir, 'Bahara ne kadar güzel ve uzun sürerse arılar o kadar fazla bal ve polen toplar. Bu yıl yağışlarımız oldukça güzel oldu. Bahar da oldukça kuvvetli başladı. Mevsim yağışları da olursa kovanlardan oldukça iyi verim alırız diye umut ediyoruz' dedi.

Yeni sezondan fiyatlar konusunda umutlu olduklarını ifade eden üreticilerden Semih Karatosun; gençleştirme çalışması yaptıklarını şu anda durumların gayet iyi olduğunu belirterek berektli bir sezon beklentisi içinde olduklarını kaydetti.