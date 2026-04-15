İngiltere'nin 1 numaralı bisküvisi McVitie's'in Türkiye'de de tüketicilerin beğenisini kazanan McVitie's Milk Chocolate Bisküvi'nin 100. yaşı, Türk ve İngiliz kültüründen izler taşıyan etkinlikle kutlandı.

Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'in ikonik ve İngiltere'nin 1 numaralı bisküvi markası McVitie's Milk Chocolate Bisküvi'sinin 100. yılını İstanbul'da Türk ve İngiliz kültürünü buluşturan özel bir etkinlikle kutladı. Londra, Stockholm, Amsterdam, Kopenhag Helsinki, ve Kahire'nin ardından gerçekleştirilen İstanbul'daki kutlama, markanın asırlık lezzet yolculuğunu etkileyici bir deneyimle misafirlere sundu.

Etkinlikte,McVitie's Milk Chocolate Bisküvi'nin Londra'dan İstanbul'a uzanan asırlık lezzet hikayesi Türk ve İngiliz kültürel sembollerini harmanlayan görsel bir dünya ve interaktif deneyim alanlarıyla anlatıldı.

Şef Maksut Aşkar imzasıyla McVitie's Milk Chocolate Bisküvi'den ve iki ülkenin tatlı kültürlerinden ilhamla hazırlanan lezzetleriyle, sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun McVitie's bisküvilerini Türkiye ve İngiltere'nin ikonik sembolleriyle buluşturduğu özel eserler etkinliğin en çok ilgi gören bölümleri oldu. DJ Kaan Düzarat ve Jabbar'ın performansları ise etkinliğe renk kattı.

Değişmeyen lezzet ve güçlü miras

McVitie's Milk Chocolate Bisküvi'nin global başarı hikayesinin Türkiye'de de güçlü bir karşılık bulduğunu belirten Ülker CEO'su ve pladis TURCA Başkanı Özgür Kölükfakı 'McVitie's Milk Chocolate Bisküvi, bir asırdır değişmeyen lezzeti ve güçlü mirasıyla dünyanın dört bir yanında tüketicilerin yaşamına eşlik ediyor. Bu ikonik ürün, pladis çatısı altındaki geniş ürün yelpazesinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde McVitie's'in de yer aldığı ürün portföyümüzü daha fazla tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz' dedi.

Markanın tarihî köklerini İstanbul'da kutlamanın, Türkiye pazarıyla kurulan bağ açısından ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Ülker - pladis TURCA CMO'su Mustafa Kabakçı şu değerlendirmeyi yaptı:

'McVitie's Türkiye'de artırdığı ürün çeşitliliği ve iletişim çalışmalarıyla tatlı bisküvi kategorisinde en hızlı büyüyen marka oldu. 'Adı McVitie's, Tadı Nefis' söylemiyle ürünün tadına vurgu yaptığımız, sıcak ve samimi bir iletişim yürütüyoruz. İstanbul'daki 100. yıl kutlamasını da iki ülke kültürünü buluşturan bir kurguyla tasarlayarak markanın hikâyesini tüketicilerimizle daha derin bağ kuracak şekilde anlatmayı hedefledik. Önümüzdeki dönemde de tüketici deneyimini merkeze alan yenilikçi yaklaşımımızla markalarımızın değerine değer katmaya devam edeceğiz.'