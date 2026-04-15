Güngören'de bir fast food dükkanında Umut Emre Aytekin'i darp ederek öldüren 2 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 2 tutuklu sanığın 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Güngören'de bir fast food dükkanında Umut Emre Aytekin'i darp ederek öldüren 2 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ki duruşmada, tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı, Ceyhun Tuzcu ile vefat eden Umut Emre Aytekin'in müşteki annesi Nermin Kıvrak ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Beraatlarını istediler

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduklarını belirterek, mahkemeden beraatlarını ve tahliyelerini talep ettiler.

18 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Hayrettin Öztaşçı, Ceyhun Tuzcu'yu, 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına, ardından bu cezada haksız tahrik hükümlerini uygulayarak 18 yıla indirilmesine ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 Şubat günü meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan fast food dükkanında sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun yumruk ve tekme darbeleriyle Umut Emre Aytekin'i yaraladıkları ve Aytekin'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayrettin Öztaşçı'nın savunmasına yer verilen iddianamede, Öztaşçı, arkadaşı Ceyhun Tuzcu ile dışarda rap müzik yazdıklarını, şarjları bitince ve hava soğuk olduğundan fast food dükkanına girdiklerini söyledi. Alkollü olduğunu da belirten sanık, 'Yan masada bulunan bir erkek, Ceyhun ile konuşmaya başladı. Şahıs 'yemek mi yediniz bu tepsiler ne s... gidin içeceğinizi başka yerde için yoksa suratınıza yersiniz' dedi. Tekrar yanımıza gelip ana avrat küfretti. Bu söylediklerini gururuma yediremediğim için sipariş verdiği sırada yanına giderek çenesine yumruk attım. Yere düşerken tutup 2-3 yumruk daha attım. Yerde hareketsiz yattığı için çevredekilerden ambulansı aramasını istedim. Tahrik altında sinirle vurdum, pişmanım' dedi. Sanık Ceyhun Tuzcu ise, 'Maktul, kız arkadaşı ile yan masaya geldi. Masamızdaki tepsiyi işaret ederek 'bunu siz mi yediniz?' dedi. 'Yok abi' diyip Hayrettin ile oyun oynamaya devam ettik. Daha sonra şahıs 'o zaman s.. gidin buradan kahvenizi evde için' dedi. Bu sırada kız arkadaşı da Umut diyerek kendisini uyardı. Kız arkadaşına 'dua et o kahveyi yüzüne vurmadım' diyerek yemek alma kısmına gitti. Bu esnada Hayrettin bir anlık sinirle kalkıp 2-3 kere yumruk attı. Ben de maktulün sırt ve omuz arasına 3-4 kez tekme attım. Hayrettin'in vurmaya devam etmesi üzerine onu uzaklaştırdım. Hemen ambulans çağırılmasını istedim, pişmanım' şeklinde savunma yaptı.

Öte yandan hazırlanan Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinden alınan otopsi raporunda, ölümün künt kafa ve boyun travmasına bağlı kanama sonucu meydana geldiği tespit edildi. İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.