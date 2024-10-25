Kuşadası Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ürünler tüketebilmesi amacıyla kent genelinde fırınlara yönelik yaptığı denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, ekipler tarafından hijyen, gramaj ve ruhsat kontrolü yapılıyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi tarafından yapılan denetimlerde, fırınların imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ekmeklerin gramajları kontrol ediliyor. Kuşadalıların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca iş yerlerinin ruhsatları da inceleniyor. Kuşadası Belediyesi’nde görevli gıda mühendislerinin katıldığı kontrollerde, işletme sahipleri ve çalışanlara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi de veriliyor. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, Zabıta Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.