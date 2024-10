Hatay’da zabıta ekiplerinin işletmelere yaptığı denetimlerde sağlıksız şartlarda muhafaza edildiği tespit edilen 220 kilogram eti imha edilirken 4 işletmeye 150 bin TL para cezası uygulandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşması amacıyla gıda imalat ve satışı yapan işletmelere Hatay’ın her noktasında denetimler gerçekleştiriyor. HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, uygun saklama şartlarına sahip olmayan ve hijyen kurallarına uymayarak halk sağlığını tehdit eden gıda işletmelerine uyarılarda bulunarak caydırıcı tedbirler almaya devam ediyor. Büyükşehir ve Antakya Belediyesi Zabıta ekipleriyle Antakya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin ortaklaşa düzenlediği denetimler esnasında kurallara uymadığı tespit edilen et ve et ürünleri satan 4 işletmeye, toplam 150 bin lira para cezası yazıldı. Denetimlerde ayrıca uygun saklama şartlarına sahip olmadığı tespit edilen iki işletmenin ürünlerine el konuldu. El konulan 220 kg kırmızı ve beyaz et ekipler tarafından imha edildi. Yetkililer sağlık ve hijyen standartlarını sağlayamayan işletmelere müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek il genelinde denetimler gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.