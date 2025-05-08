Burdur’un Tefenni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tefenni ilçesi Seydiler köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seydiler köyü istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan Hüseyin Ş. (49) idaresindeki 15 ABB 091 plakalı Fiat Tofaş otomobil, aynı yönde ilerleyen 15 KB 635 plakalı ticari aracı solladığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü Hüseyin Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Selda Ş. (44) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.