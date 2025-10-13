Kütahya’da, "Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar" projesi kapsamında düzenlenen boyama etkinliğinde, özel bireyler tarafından el emeğiyle hazırlanan kuş evleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Hazırlanan kuş evleri, kurumun bahçesine ve uygun alanlarına yerleştirilmek üzere teslim edilirken, bu anlamlı etkinlikle hem doğada yaşayan canlılar için güvenli yaşam alanları oluşturuldu hem de kurum çalışanları ve hizmet alan bireyler için çevre duyarlılığına yönelik önemli bir farkındalık sağlandı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdoğan Şahin, proje ekibini ve özel bireyleri makamında ağırlayarak nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.