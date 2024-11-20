Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan ve kuş cenneti olarak bilinen Yayla Gölü beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle kuruma noktasına geldi. Gölü besleyen kanallar, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bakıma alındı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Yayla Gölü barındırdığı endemik türlerle büyük öneme sahip olurken, göçmen kuşlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yıl boyu beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle doğal güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğrayan göl kuruma noktasına geldi. Buldan’ın su kaynaklarının ana besleyicisi konumunda olan Buldan Yayla Gölü’ndeki su miktarının tehlikeli boyutlarda azalması ilçe de su sıkıntılarının yaşanmasına neden olmaktaydı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatı ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ekipleri Buldan Yayla Gölü’nü besleyen kanalların bakımına başladı. Uzun bir zamandır bakımı yapılmayan yaklaşık 5 kilometrelik kanalların temizlenmesi ile kış aylarında yağacak yağmur ve kar sularının göle akması gerçekleşecek.