Merkezefendi Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrencilere ve öğrencilerin velilerine su, çay ve kek ikram edildi.

İlçe genelinde YKS’nin yapıldığı sınav merkezlerine erken saatlerde gelen Merkezefendi Belediye personeli, hem stant kurarak hem de seyyar olarak su, çay ve kek ikramlarında bulundular. Merkezefendi Belediyesi’nce verilen ikramlar vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Nevzat Karalp Anadolu Lisesi, Lütfi Ege Anadolu Lisesi ve Hakkı Dereköylü Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrencilerin ve ailelerinin sınav heyecanına ortak olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Başkan Doğan’a bu özel günde yanlarında olduğu için teşekkür etti.

"Öğrencilerimize elimizden gelen desteği sağlıyoruz"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Deneme sınavlarımızla yıl boyunca yanlarında olduğumuz gençlerimizi ve kıymetli ailelerini bugün de yalnız bırakmadık. Kurduğumuz çadırlar ile YKS sınavlarına giren öğrencilerimize ve ailelerimize ikramlarda bulunuyoruz. Sınavda ter döken tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, ailelerimizin heyecanlı bekleyişine ortak oluyorum" dedi.