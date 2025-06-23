Denizli’de 2 yaşındaki kızıyla birlikte halk otobüsüne binen tesettürlü kadına hakaret ve sinkaflı küfürler eden kadın adli makamlara sevk edildi. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunan kadın, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi’nde önceki gün meydana gelen olayda; Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Denizli Valiliği-Gerzele Mahallesi güzergahında çalışan 540 nolu hat otobüsüne, Akkonak Parkı durağından yanındaki 2 yaşındaki kızı ile binen tesettürlü kadın, daha yerine oturmadan otobüste bulunan bir başka kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı. Kadın tüm uyarılara rağmen saldırgan tavrına devam ederek, "Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözleriyle hakaretlerini sürdürünce arbede yaşandı. Kadınlar otobüstekiler tarafından ayrılırken, tesettürlü kadının 2 yaşındaki minik kızı gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Her iki kadının birbirinden şikayetçi olduğu olayın ardından, tehdit ve hakaretlerde bulunan 57 yaşındaki S.E., "Kasten Yaralama, Hakaret ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltına alındı. Tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden, toplu taşıma aracında hakaret eden şüpheli S.E., ifade işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan S.E., sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. S.E., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Savcılık 1 suçtan itiraz etti

Denizli Cumhuriyet Savcılığı şüpheli S.E.’nin "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama" suçundan serbest bırakılmasına itiraz etti. Nöbetçi mahkemeye yapılan itiraz sonucu yeniden gözaltına alınan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.