DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çal ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla başlayıp makilik bölgeye sıçrayan yangın, orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Çal ilçesine bağlı Sakızcılar Mahallesi’ndeki kırsal bölgede kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak makilik alana sıçradı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Çal Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale, arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın, orman ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 2 dekar sahanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.