Ordu’nun Kumru ilçesinde sürü halinde gezen kurtlar, bölgede kurulu olan fotokapan tarafından kaydedildi.

Kumru’nun Karaağaç Mahallesi ile yerleşim alanı arasındaki bölgede, uzun süredir küçükbaş ve büyükbaş hayvanların telef olmasına neden olan kurt sürüsün gezintileri, ormanlık alana kurulan fotokapana yansıdı. Kaydedilen görüntülerde 4 kurdun olduğu görülürken, vatandaşlar ise tedirgin olduklarını belirtti.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşlar uzun bir süredir bölgede bu şekilde kurt sürüsü ile karşılaşmadıklarını belirttiler.